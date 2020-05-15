SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Messi takımının performasından memnun değil

Messi takımının performasından memnun değil

İSPANYA HABERLERİ  | 15.05.2020 14:09 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, takımdaki performasın yükselmemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansları olmadığını söyledi.

Messi takımının performasından memnun değil

İspanyol basınına konuşan Messi, yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgını nedeniyle liglere verilen aradan avantaj sağlayabileceklerini belirterek, "İyi çalışırsak bu aradan karlı çıkabiliriz. Ama öncelikle katıldığımız organizasyonların devam edip etmeyeceği netleşmeli. O zaman kendi seviyemizi tespit edip, nereye kadar ilerleyebileceğimizi anlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın aradan önce ligde lider konumda yer almasına rağmen takım olarak iyi bir performans sergileyemediklerini aktaran 32 yaşındaki futbolcu, "Futbola ara verilmeden önce çıktığımız son maçlarda gösterdiğimiz performansı sürdürürsek Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansımız tabii ki olmayacak. Kadromuzun kalitesinden şüphem yok ve her kupayı kazanacak gücümüz olduğuna inanıyorum. Ama aradan önceki performansla, başarı imkansız gözüküyor" değerlendirmesinde bulundu.

Katalan temsilcisi, son iki sezonda ligde şampiyon olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde dramatik vedalar yaşamıştı. 2017-18 sezonu çeyrek finalinde Roma karşısında ilk maçı 4-1 kazanan Barcelona, rövanşı deplasmanda 3-0 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Katalan ekip, geçen sezon ise yarı finalde Liverpool'u ilk maçta 3-0 yenerken, deplasmanda 4-0 mağlup olarak elenmişti.

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

İşte Acun Ilıcalı'nın bahsettiği yıldız sol bek

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Vedat Muriqi için inanılmaz rakam

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Antrenmanlar durduruldu

'Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir'

'Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

La Liga başlıyor! İşte o tarih...

La Liga başlıyor! İşte o tarih...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Futbolu bırakıyor!

Futbolu bırakıyor!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu? Messi mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Messi takımının performasından memnun değil

Messi takımından memnun değil

Messi'nin kuzeninden flaş itiraf! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İspanya ligine koronavirüs şoku!

Real Madridli Luka Jovic'in sağ ayağında kırık tespit edildi

Yıldız isim karantinada ayağını kırdı

Atletico Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yıldız isimde koronavirüs çıktı!

La Liga'da 3 futbolcunun Kovid-19 testleri pozitif çıktı

La Liga'da 3 ismin testi pozitif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.