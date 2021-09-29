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Messi ve Paris, City'yi mat etti!

29.09.2021 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 2. haftasındaki dev maçta PSG, Manchester City'yi 2-0 yendi. Lionel Messi, yeni takımındaki ilk golünü Manchester City ağlarına bıraktı. Messi'nin PSG formasıyla ilk golünü atması dünya basınında yankı buldu. Sosyal medyada gündem olan Messi'ye milyonlarca övgü yağdırıldı.

Messi ve Paris, City'yi mat etti!

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nun 2. hafta mücadelesinde erken final tadında bir karşılaşma oynandı. Parc des Princes'teki karşılaşmada PSG, Manchester City ile karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Fransız ekibi 2-0'lık skorla kazandı.

PSG, maçın henüz 8. dakikasında Gueye'nin attığı golle üstünlüğü yakalarken, bu dakikadan sonra birçok pozisyon bulan Manchester City bir türlü bitirici vuruşu yapamadı. Ev sahibinde 74. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lionel Messi, yeni takımında ilk golünü atarken, takımını rahatlatan isim de oldu.

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 126. golünü atarken, 21. kez bir İngiliz ekibinin ağlarını sarstı. Öte yandan Pep Guardiola'nın çalıştırdığı takımlara Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan oyuncu olan Lionel Messi, gol sayısını 7'ye yükseltti.

DÜNYA BASININDA

Messi'nin PSG formasıyla ilk golünü atması dünya basınında yankı buldu. Sosyal medyada gündem olan Messi'ye milyonlarca övgü yağdırıldı.

İlk haftada Club Brugge deplasmanında 1-1'lik skor alan PSG, bu galibiyetle puanını 4 yaptı. Açılış haftasında RB Leipzig karşısında 6-3'lük ezici bir galibiyet alan Manchester City ise 3 puanda kaldı.

Grubun 3. hafta mücadelesinde PSG, evinde RB Leipzig ile karşılaşacakken, Manchester City ise Club Brugge deplasmanına gidecek.


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Lionel Messi
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