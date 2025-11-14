SPOR

Messi ve Ronaldo'yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o...

Fransa Milli Takımı ve Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, kariyerinde 400 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Bu alanda Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Fransız yıldız futbol severler tarafından göklere çıkartıldı. 2024-25 sezonunda Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan Kylian Mbappe, yaptıklarıyla baş döndürmeye bu sezon da devam ediyor.

Emre Şen
100 ve 200. gol heyecanlarını da Fransa Milli Takımı formasıyla yaşayan Mbappe, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ukrayna'yı 4-0 yendikleri maçta rakip fileleri iki kez havalandırarak 400 gol barajına da yine milli takım formasıyla ulaştı.

Mbappe, kariyerindeki gollerin yarısından fazlasını Paris Saint-Germain'de (PSG) attı. 2017-24 yıllarında PSG forması giyen yıldız futbolcu, 7 sezonda 256 gol kaydetti.

Haziran 2024'te Real Madrid'e transfer olan Mbappe, İspanyol ekibiyle 62 kez rakip fileleri sarsarken, Fransa Milli Takımı'nda 55, ilk takımı Monaco'da da 27 gol attı.

MESSİ VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI

Messi ve Ronaldo yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o... 1

26 yaşındaki Mbappe, Real Madrid ve Barcelona formalarıyla dünya futboluna damga vuran ve çok sayıda rekora imza atan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'den daha genç yaşta 400 gole ulaştı.

Aynı gol sayısını Arjantinli Messi 27 yaş 95 gün, Portekizli Ronaldo ise 28 yaş 335 günde yakalamıştı.

Harry Kane ve Robert Lewandowski 30, Karim Benzema 34, Thierry Henry ise 36 yaşında 400 gol barajını geçmişti.

PUSKAS'TAN SONRA EN İYİ BAŞLANGIÇ

Messi ve Ronaldo yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o... 2

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk 45 maçında 44 gol atan Mbappe, bu alanda kulübün efsanelerinden Cristiano Ronaldo'yu geride bırakırken, Ferenc Puskas'tan sonra en iyi başlangıç yapan futbolcu oldu.

FIFA'nın "sezonun en iyi golü" ödülüne adını verdiği Macar forvet Puskas, 65 yıl önce Madrid temsilcisiyle çıktığı ilk 44 maçta 44 gol atmıştı.

2009'da Manchester United'dan transfer olan Ronaldo ise ilk 45 lig maçında 43 gol atma başarısını gösterirken, bu alanda Mbappe'nin gerisinde kaldı.

1958-1966 yıllarında Real Madrid forması giyen Puskas toplam 242 gol atarken, Ronaldo ise 450 golle İspanyol ekinin tarihteki en golcü oyuncusu oldu.

LALİGA'DA KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE

Messi ve Ronaldo yu tahtından indirdi! Artık dünyanın en iyi futbolcusu o... 3

2024-25 sezonunda Avrupa'nın en golcü oyuncusu olarak "Altın Ayakkabı" ödülünü kazanan Kylian Mbappe, bu sezon da takımının skor yüküne önemli katkı sağlıyor.

Milli futbolcu Arda Güler'le uyumuyla da sık sık basının gündemine gelen Mbappe, LaLiga'da gol krallığı yarışında 13 golle zirvede yer alıyor. En yakın takipçileri 7'şer golle Robert Lewandowski (Barcelona) ve Julian Alvarez (Atletico Madrid).

Fransız yıldız, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 gol atma başarısını gösterdi.

Canlı Skor

En Çok Aranan Haberler

