SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fransa
  4. Messi'ye ağır sözler! "Hiç utanmıyor mu?"

Messi'ye ağır sözler! "Hiç utanmıyor mu?"

25.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lionel Messi'ye yönetilen eleştirilere bir yenisi eklendi. Hollanda futbolunun unutulmaz isimlerinden Rafael van der Vaart, Arjantinli yıldızın PSG performansı için üzgün olduğunu söyledi.

Messi'ye ağır sözler! "Hiç utanmıyor mu?"
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Şampiyonlar Ligi'nde dün gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı.

İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.

Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantile

"HİÇ UTANMIYOR MU?"

Rafael van der Vaart, Lionel Messi'yi sert sözlerle eleştirdi. Eski Hollandalı futbolcu, kendi gözünde bir takımı başka bir seviyeye yükseltebilecek olan Cristiano Ronaldo'ya daha fazla sempati duymaya başladığını söyledi.

"Bu bir irade meselesi. Messi eğer gol atmazsa veya asist yapmazsa bunun nedeni çok kötü bir oyun oynamasıdır. Ronaldo sahada savaşıyor. Messi ise zaman zaman sadece yürüyor. Hiç utanmıyor mu? Messi gibi bir oyuncu için hiç doğru değil."

34 yaşındaki yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gol kaydederken, Ligue 1'de 6 karşılaşmada 1 gol attı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ronaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdıRonaldo makineye bağladı! Yine rekor kırdı
PARTNER Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı! Ünlü manken otogarda uyuşturucuyla yakalandı!
Messi'yi bırakıp Ronaldo'ya gidiyorMessi'yi bırakıp Ronaldo'ya gidiyor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Cristiano Ronaldo Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Güntekin Onay'a tepki yağıyor! İşte o açıklama

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Hiçbirini rahat bırakmayacağım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.