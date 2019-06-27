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Messi'yim dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi!

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.06.2019 10:00 | Son Güncelleme

İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye olan benzerliği ile tanınan İranlı Reza Parastesh’in, kendisini ‘Messi’ diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdiği iddia edildi.

Messi'yim dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi!

İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdi.

Haberin detayında kadınların durumu anladıktan sonra Parastesh'e dava açtığı belirtildi.

2 sene önce de polis tarafından izdiham yarattığı için gözaltına alınan İranlı Messi, bir süre içeride tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Messi İRAN kadın ilişki

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