Messi'yim dedi, 23 kadınla ilişkiye girdi!

İran'da yaşayan ve Arjantinli süper yıldız Lionel Messi'ye ikize kadar benzeyen Rıza Parastesh, kendini Messi diye tanıtarak 23 kadınla ilişkiye girdi.
Haberin detayında kadınların durumu anladıktan sonra Parastesh'e dava açtığı belirtildi.
2 sene önce de polis tarafından izdiham yarattığı için gözaltına alınan İranlı Messi, bir süre içeride tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
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