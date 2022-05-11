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Mesut Akusta: Zor bir süreçti ama toparladım

11.05.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl evinde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Mesut Akusta, taburcu olmasının ardından kötü günleri geride bırakmıştı. Yaşadıklarını anlatan ünlü oyuncu, "Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm" dedi.

Mesut Akusta: Zor bir süreçti ama toparladım

Ünlü oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz yıl Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan oyuncu, ardından sağlığına kavuşmuştu.

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

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Kızını salıncakta sallayan Akusta, Berfin Cano ile eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Keyifli vakit geçiren Berfin Cano ise anne ve babasının fotoğraflarını çekti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Mesut Akusta, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

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"KIZIMIN OYUNCU OLMASINI İSTEMEM"

Ünlü isim, "Berfin Cano ne istediğine kendisi karar verecek. Zor bir sektör, ben istemem oyuncu olmasını. Kadınlar için daha da zor. Yapılacak iş değil, çalışma şartları da zor. Bu yetenek işi, okulla olacak bir iş değil. Okuldan tabii ki eğitimini alırsın ama bu başka bir yetenek işi. Artık dinlenmeye ihtiyacım var. Zor bir meslek, sabır isteyen bir iş... Oyuncunun emeklisi de olmuyor." sözleriyle kızının oyuncu olmasını istemediğini belirtti.
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"ZOR BİR SÜREÇTİ AMA ÇABUK TOPARLADIM"

"Teşkilat" dizisinden ayrılan Akusta, "Benim rolüm bitiyordu zaten. Öldük, bitti. Döndük İstanbul'a..." dedi.

Beyin kanaması geçirmesinden sonra sağlığına kavuşarak kötü günleri geride bırakan oyuncu, "Hastalandık ama ayaktayım. Biraz zor bir süreçti ama çabuk toparladım. 10 gün sonra sete döndüm. Bu tarz hastalıklar geçirip de sete dönmek zordur ama ben döndüm. Ufak tefek sıkıntılar kaldı ama atlattım bu dönemi." diyerek, yaşadığı sıkıntılı süreci anlattı.

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