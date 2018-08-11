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Mesut Bakkal: Emre Akbaba gidecek diye bekliyoruz!

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 11.08.2018 23:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Mesut Bakkal karşılaşma sonrası, "Bizim sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarında Emre'siz oynadık. Gidecek diye hazırlığımızı öyle yaptık. Her an oyuncunun gideceğini bekliyoruz" dedi.

Mesut Bakkal: Emre Akbaba gidecek diye bekliyoruz!

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yapıtğı açıklamada, yeni sezonun hayırlı olması dileğinde bulundu ve Emre Akbaba'nın son durumunu açıkladı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Yeni sezon herkese hayırlı olsun. Sivasspor'u tebrik ediyorum galibiyeti için ortada geçen bir maçtı. Her iki taraf da gol bulabilir. Sivasspor ilk yarı fazla kaçırdı. Biz ikinci yarıya iyi başladık. Uzaktan yediğimiz bir gol maçın skorunu belirledi. Demek ki belki biz atsak biz kazanacaktık. Ama ben kendi takımım adına söylüyorum. Sezonun ilk maçı olmasına rağmen fena bir oyun yoktu. Özellikle üretkenlik anlamında isteme anlamında iki takım için de güzel bir maç oldu diyebilirim. İlerleyen haftalarda taşlar yerine oturacak iki takım da ligin iyi takımı. Önümüzdeki haftalar daha iyi gidecek bir Alanyaspor düşünüyorum. Atanın kazanacağı bir maç kaybettik" dedi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Emre Akbaba'nın durumunun sorulması üzerine Bakkal, "Bizim sezon başı oluşumumuzda bütün hazırlık maçlarında Emre'siz oynadık. Gidecek diye hazırlığımızı öyle yaptık. Her an oyuncunun gideceğini bekliyoruz. Ama Emre gitmediği zaman bu takıma çok faydalı olacak bir oyuncu. Bugün oynatmama sebebim bu takımla hazırlık maçlarında denemediğim için oynatmadım. Gidişi veya kalışı belli olursa rahatlayacağım" diye konuştu.

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TAMER TUNA: 3 PUAN İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanla başlayan Demir Grup Sivasspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Tamer Tuna, "Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, mücadelede her iki takımın da oynamak istediğini belirterek, "Sadece oyunun hızı konusunda takımımızı eleştirebilirim. Onun dışında duruşu, sahadaki var oluşu, oynamak isteyen, pozisyon bulan, bu pozisyonları da geç de olsa sonuçlandıran ve kazanan takım olduk. Hem topa sahipken koşu oranlarında hem de takımımın pozisyonel hareketliği anlamında çok memnunum. Sezona 3 puanla başlamak her takımın her teknik direktörün istediğidir. Benim için de mutluluk verici. Yeni başlangıçlar, heyecan, arzu farklı planlar ve organizasyonlar gerektiriyor. Sivasspor'da bulunmaktan ve 3 puanla başlamaktan dolayı çok mutluyum. Maçın sonuna kadar da isteyen, arzulayan sürekli oyunda olan bir takımdık. Takımımı tebrik ediyorum. Hepsi alkışlanacak şekilde mücadele istediler" diye konuştu.

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