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''Mesut Özil Beşiktaş'a, Alex Teixeira Fenerbahçe'ye!''

24.10.2021 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'de performansıyla tepki çeken Mesut Özil'i eleştirdi. Canlı yayında söylediği sözlerle gündeme oturan Çelikler flaş bir iddiada bulundu. Çelikler, "Mesut Beşiktaş'a, Alex Fenerbahçe'ye deseler Beşiktaş camiası bunu kabul etmez" dedi.

''Mesut Özil Beşiktaş'a, Alex Teixeira Fenerbahçe'ye!''
Alex Teixeira

Alex Teixeira

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler bu skorla grupta 3. sırada yer aldı.

Maçın 66. dakikasında Mesut Özil, oyundan alınınca sinirlerine hakim olamamıştı. Oyundan çıkarken yedek kulübesinin önünde su şişelerini tekmeleyen Özil'in daha önce teknik direktör Vitor Pereira ile arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

33 yaşındaki Mesut Özil, Antwerp maçında sahada kaldığı 66 dakika boyunca 17 pas yaparken hiç şut çekememişti. Sadece 1 kez rakip çalımlayan Özil, sarı lacivertlilerin en az pas yapan oyuncularından biri olmuştu.

ELEŞTİRİ GELDİ: BEŞİKTAŞ KABUL ETMEZ

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, "Mesut Özil, 2 maça ıslıklanır. Ben onun düşmanı değilim ama Mesut Özil oynamaz. Mesut Özil 60. dakika kendisini bir izlesin, Acun'un ayak tenisi maçında daha iyi oynamaz. Su şişelerine vuruyor, bu şekilde şut atamıyor. Mesut Beşiktaş'a, Alex Fenerbahçe'ye deseler Beşiktaş camiası bunu kabul etmez." dedi.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil Alex Teixeira
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