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Mesut Özil: Bir süre forma giyemeyeceğim

05.03.2021 13:40 | Son Güncelleme:
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Mesut Özil: Bir süre forma giyemeyeceğim

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Mesut Özil, ayağındaki sakatlık nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli takımın dün akşam Antalyaspor'u ağırladığı maçın 64. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mesut Özil, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

32 yaşındaki futbolcu, "Önümüzdeki maçlarda ayağımda iç ve dış yan bağlarda oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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