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Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nikahına davet etti

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SPOR  | 16.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ünlü futbolcu Mesut Özil, nişanlısı Amine Gülşe ile birlikte Atatürk Havalimanı'nda bir araya geldi.

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nikahına davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ve nişanlısı Amine Gülşe'yi Atatürk Havalimanı'nda kabul etti.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda kabul ettiği Özil ve nişanlısı Amine Gülşe ile bir süre görüştü.

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikah davetiyesini verdiği ifade edildi.

(AA)

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