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Mesut Özil'den "Come to Beşiktaş" tepkisi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:54 | Son Güncelleme

Premier Lig ekipleirnden Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, "Come to Beşiktaş" diyen taraftarın yanından uzaklaştı! Mesut Özil'in bu davranışı Beşiktaş taraftarları tarafından tepki çekti.

Beşiktaş taraftarından Mesut Özil'e tepki

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Beşiktaş mesut özil

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ahahaha???? her gördüğünüz futbolcuya kom to boşoktoş derseniz böyle rezil olursunuz alemsiniz valla ya ????????
Mesut’un tinerciden uzaklaşması gayet doğal , neden tepki veriyorlar ????
ADAM MANYAKMI. AVRUPADA KARİYER YAPMIŞ.
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