Mesut Özil'den flaş karar! Kripto parasını çıkarıyor

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor.

The Sun'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki oyuncu kendi markası olan M10 ile kripto para çıkaracak. 'M10Streetwear' isimli giyim markasının sahibi olan Mesut Özil, aynı isimle kripto para dünyasına da adım atacak.

Sosyal medya hesaplarında 100 milyona yakın takipçisi olan Mesut Özil, 'Heyecan verici şeyler yakında' diyerek bu anlaşmanın da ipucunu verdi.

Mesut Özil'in daha önce kripto para dünyasına adım atan Keisuke Honda ve James Rodriguez'in ayak izlerini takip edeceği ve ayrıca M10 kripto parasını satın alanlarla buluşacağı, giyim markasına ait özel indirimler ve hediyeler vereceği de belirtildi.

