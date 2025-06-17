Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması geldi! "Galatasaray'a gitmesi için..."

Mesut Özil, Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"SANE, TÜRKİYE'YE GELDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

36 yaşındaki eski yıldız, "Büyük isimler Türkiye'ye geliyor. Burada futbol oynuyor. İnşallah büyük kulüplerimiz de Avrupa'da başarılı olur. Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Benim gibi Schalke altyapısından yetişmiş biri. Türkiye'ye gelmeden önce konuştuk ama medyada yazıldığı gibi Galatasaray'a yönlendirmişim gibi değil. Türkiye, İstanbul'daki hayatı sordu, bunları konuştuk. Çok güzel bir şehir ve güvenli bir şehir olduğunu söyledim. İnanılmaz yemeklerimiz var dedim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim ve geldi. Başarılar diliyoruz ona da." dedi.

"EN KISA ZAMANDA BİR AKADEMİ KURACAĞIM"

Mesut Özil, "İleride niye olmasın, şu anda düşünmüyorum. Allah nasip ederse en kısa zamanda bir akademi kuracağım Ümraniye'de. Onunla uğraşıyorum. O açıldığı zaman, gençlerin elinden tutup kendilerini Avrupa'da en büyük sahnelerinde göstermelerini istiyorum. O yüzden akademiyi daha çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.