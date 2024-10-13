Mesut Özil'den Şaşırtan Cevap: Messi ve Ronaldo Yerine Arda Güler! Bakü'de alkış tuttu...

Eski futbolcu Mesut Özil, Azerbaycan'da "Zire" kulübünün misafiri oldu. Özel bir etkinliğe katılan Özil, merak edilen konulara yanıt verdi.

MESUT ÖZİL'DEN GURURLANDIRAN CEVAP

Bir katılımcının "Messi mi, Ronaldo mu?" sorusuna verdiği cevap ise dikkatleri çekti. Özil soruya "Arda Güler" diyerek karşılık verdi. Özil'in bu cevabı, salondakiler tarafından büyük alkış aldı.

2023'TE FUTBOLU BIRAKMIŞTI

kariyerinde Schalke, Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal gibi takımlarda forma terleten Mesut Özil, 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe ile olan sözleşmesini ise 022 yılının Temmuz ayında karşılıklı olarak feshetmişti. Özil daha sonra, 14 Temmuz 2022'de Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamış, Mart 2023'te futbolu bırakmıştı.