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Mesut Özil'den Türkiye'ye transfer sinyali

İNGİLTERE HABERLERİ  | 25.10.2018 11:03 | Son Güncelleme

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, sosyal medya hesabı üzerinden gelen sorulara yanıt verdi. Mesut Özil, gelecekte Türkiye'de forma giyebileceğinin sinyalini verdi.

Arsenal'in Mesut Özil, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Yıldız oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin de sinyallerini verdi.

Bombayı patlattı! Süper Lig...

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Bir süper gücün olsa (asist yapmak dışında) ne seçerdin?

Bir süper gücün olsa (asist yapmak dışında) ne seçerdin?
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- Görünmez olmak! Şaka yapıyorum... Süper güçleri olan "Son-Goku" karakterini severim.

- Görünmez olmak! Şaka yapıyorum... Süper güçleri olan "Son-Goku" karakterini severim.
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Şu anda takımdaki en yetenekli genç oyuncu kim?

Şu anda takımdaki en yetenekli genç oyuncu kim?
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- Mattéo Guendouzi

- Mattéo Guendouzi
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İngiltere, Almanya, Türkiye ve İspanya'da favori yemeklerin neler?

İngiltere, Almanya, Türkiye ve İspanya'da favori yemeklerin neler?
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- İngiltere: Fish and Chips. Almanya: Pommes mit Sauce. İspanya: Paella. Türkiye: Her şey!

- İngiltere: Fish and Chips. Almanya: Pommes mit Sauce. İspanya: Paella. Türkiye: Her şey!
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Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?
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- Zor soru. Asla, "asla" deme.

- Zor soru. Asla, "asla" deme.
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Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?

Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?
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- Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.

- Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.
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Okuldayken favori dersin neydi?

Okuldayken favori dersin neydi?
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- Spor

- Spor
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FIFA'da olsaydın hangi kuralı değiştirirdin?

FIFA'da olsaydın hangi kuralı değiştirirdin?
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- Artık ofsayt yok!

- Artık ofsayt yok!
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Endonezya hakkında ne düşünüyorsun?

Endonezya hakkında ne düşünüyorsun?
16 / 16

- Real Madrid'deyken oraya gitmiştik.

- Real Madrid'deyken oraya gitmiştik.
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İngiltere arsenal Spor Toto Süper Lig mesut ozil

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