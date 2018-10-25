Mesut Özil'den Türkiye'ye transfer sinyali

Arsenal'in Mesut Özil, sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı. Yıldız oyuncu, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de forma giyebileceğinin de sinyallerini verdi.

Bombayı patlattı! Süper Lig...

1 / 16 Bir süper gücün olsa (asist yapmak dışında) ne seçerdin?

2 / 16 - Görünmez olmak! Şaka yapıyorum... Süper güçleri olan "Son-Goku" karakterini severim.

3 / 16 Şu anda takımdaki en yetenekli genç oyuncu kim?

4 / 16 - Mattéo Guendouzi

5 / 16 İngiltere, Almanya, Türkiye ve İspanya'da favori yemeklerin neler?

6 / 16 - İngiltere: Fish and Chips. Almanya: Pommes mit Sauce. İspanya: Paella. Türkiye: Her şey!

7 / 16 Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'de oynar mısın?

8 / 16 - Zor soru. Asla, "asla" deme.

9 / 16 Eski kulübün Real Madrid'in şu andaki hali için yorumun?

10 / 16 - Şu anda zor bir durum ama eminim ki yakında zirveye tekrar çıkacaklar.

11 / 16 Okuldayken favori dersin neydi?

12 / 16 - Spor

13 / 16 FIFA'da olsaydın hangi kuralı değiştirirdin?

14 / 16 - Artık ofsayt yok!

15 / 16 Endonezya hakkında ne düşünüyorsun?