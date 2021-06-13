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Mesut Özil, EURO 2020'de beğendiği ismi açıkladı

13.06.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, EURO 2020 hakkında yorumlarda bulundu.

Mesut Özil, EURO 2020'de beğendiği ismi açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, İngiltere'nin Hırvatistan'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından bir oyuncuya dikkat çekti.

İngiltere'de ilk 11'de sahaya çıkan ve performansı ile alkış alan Kalvin Phillips'i öven Özil, "Kalvin Phillips ne oyuncu ama... Sihirbaz Grealish'i de yakın zamanda sahada görmeyi umuyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

Sterling'in attığı golde asisti yapan 25 yaşındaki ön libero, bu sezon Leeds United'da 31 maça çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Mesut Özil
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