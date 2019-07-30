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Mesut Özil evinin önünde beklemesi için özel koruma tuttu

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 30.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşının yanında bıçaklı saldırıya uğrayan Mesut Özil, yaşanan olaydan sonra önlem alarak evinin önüne beklemesi için özel korumalar tuttu.

Mesut Özil evinin önünde beklemesi için özel koruma tuttu

Geçtiğimiz hafta eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil, bir daha aynı olayların yaşanmaması için yeni önlemler aldı.

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EVİNİN ETRAFINA GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Amine Gülşe ile birlikte yaşadıkları Londra'daki evlerinin önüne özel korumalarla adeta güvenlik çemberi kurduran başarılı futbolcu, oyuncu eşini koruma altına aldı.

mesut

EŞİNE ÖZEL KORUMA TUTTU

Olay esnasında arabanın içinde korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe'nin bir kez daha aynı durumla karşılaşmasını istemeyen Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu. Yakın koruma, Mesut Özil'in antrenman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe'yi bir an olsun yalnız bırakmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
mesut ozil amine gülşe

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