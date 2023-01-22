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Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki... Kulübün amacı rekor kırmak!

22.01.2023 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek Mesut Özil'in futbolu bırakması beklenirken yıldız oyuncunun futbolu bırakmayacağı hatta Suudi Arabistan ekibi Al Feiha'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Mesut Özil'i sezonun geri kalanında değerlendirmeye karar verdi. Bu gelişmenin ardından Mesut Özil'in performansı her geçen gün artmaya başladı. Mesut hakkında ortaya atılan transfer iddiası ise herkesi şaşırttı.

Mesut Özil'i öyle bir takım istedi ki... Kulübün amacı rekor kırmak!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Futbolu Başakşehir'de bırakması beklenen Mesut Özil, devre arasında takımdan ayrılabilir iddiası suya düşmüştü. Bu sezon yalnızca 74 dakika forma şansı bulabilen 34 yaşındaki veteran futbolcuya ilk 11'de şans veren Emre Belözoğlu'ndan karar çıktı.

SEZONUN GERİ KALANINDA OYNAYACAK

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Sezonun geri kalanında kadroda kendisine yer vermeye karar kılan Emre Belözoğlu, Mesut Özil ile özel görüşme yaptı. Kondisyonu tam hazır hale gelene kadar oyuna sonradan dahil olacak Mesut Özil, ilerleyen haftalarda ilk 11'de mücadele edecek.

RONALDO'NUN TAKIMI İSTEDİ!

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Ronaldo'yu kadrosuna katan Suudi Arabistan ekibi, yeni bir yıldız transferi için gözünü Süper Lig'e dikti. Al Nassr, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Mesut Özil'i yeni hedef olarak belirledi. Sosyal medyada toplam 50 milyona yakın takipçisi bulunan yıldız oyuncuyu alarak ününe ün katmak isteyen Al Nassr rekor kırmanın peşinde...

AMAÇLARI YILDIZLARI TOPLAYARAK REKOR KIRMAK

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Al Nassr kulübü, ünlü futbolcuları transfer ederek maçlarını rekor sayıda kişiye izletmek istiyor. Ronaldo'nun transferiyle kulübün ünü büyük derecede artarken, Mesut Özil transferiyle bunu pekiştirmek istiyorlar...


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