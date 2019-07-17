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Mesut Özil: İddiayı kaybettiğim için saçlarımı boyadım

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SPOR  | 17.07.2019 19:37 | Son Güncelleme

Yeni imajı ile dikkat çeken Mesut Özil, neden böyle bir tarz değişikliğine gittiğini açıkladı. Mesut, Lacazette ile girdiği iddiayı kaybettiği için saçlarını boyadığını söyledi.

Mesut Özil: İddiayı kaybettiğim için saçlarımı boyadım

Arsenal'in Türk asıllı yıldızI Mesut Özil, yeni imajı ile çok konuşuldu. Mesut, imaj değişikliğinin sırrını ise İngiliz basınına anlattı.

Arsenal'in Los Angeles kampında sarı saçları ile dikkatleri üzerine toplayan Mesut Özil, bir iddiayı kaybettiği için saçını boyattığını söyledi.

'GİRDİĞİMİZ İDDİAYI KAYBETTİM'

Mesut, İngiliz basınına yaptığı açıklamada ''Alexandre Lacazette ile girdiğimiz iddiayı kaybettim. Ben, Kolasinac ve Mustafi, Lacazette ile kalenin üst direğine vurmasına iddiaya girdik. Sonunda da üçümüz kaybettik, Lacazette kazandı. Ben de bu yüzden saçımı boyadım.'' diye konuştu.

AUBAMEYANG BÖYLE TAKILDI

Mesut'un Arsenal'deki takım arkadaşı Aubameyang, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Mesut'a takıldı. Amerika Kadın Futbol milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu Megan Rapinoe'un resmiyle beraber Mesut'un yeni halini paylaşan Aubameyang gönderisinde, 'Şimdi nasıl kazandıklarını biliyorum' ve ' Bugüne kadarki en iyi saçın kardeşim' yazdı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
evlilik çabuk kocatmış:)))
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