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Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.07.2020 12:28 | Son Güncelleme

İspanya'nın AS Gazetesi Mesut Özil'in önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini duyurmuştu. Acun ılıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferi için ise "Büyük sürprizler olabilir" ifadesini kullanmıştı. Bir iddia da İngiltere'den geldi. The Sun Gazetesi, Mesut Özil'in yeni adresini duyurdu. Haberde yer alan detaylara göre Özil, Başakşehir ile anlaşma aşamasında.

Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olacağı iddia edildi

İspanya'nın AS Gazetesi Mesut Özil'in önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edeceğini duyurmuştu. Acun ılıcalı, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye olası transferi için ise "Büyük sürprizler olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Mesut Özil'in Arsenal'deki geleceği belirsizliğini korurken İspanya'nın AS Gazetesi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atmıştı.AS'ta yer alan habere göre, Mesut Özil sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha Arsenal'den ayrılarak Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in yolunu tutacak.Mesut Özil'in bu kararının altında yaşantısını İstanbul'da sürdürmek istediği ve Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması başlıca nedenler olarak sıralanmıştı.

İspanya'da geniş yankı uyandıran haber üst üste 2 gün boyunca 'Mesut Özil, Başakşehir'e transfer oluyor' başlığıyla servis edildi.Arsenal menajeri Mikel Arteta, Mesut Özil'in takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.Arteta, Norwich City maçından sonra Mesut Özil hakkında övgü dolu sözler kullanarak, "Bazen mesele sadece ne oynamak istediğiniz ya da nasıl oynamak istediğinizle ilgili değildir. Bazen oyuncularınızı doğru anlarda doğru pozisyonlarda kullanmanız ve onların sahada rahat etmelerini sağlamanız gerekir. Ve her zaman Mesut'un kalitesinde bir oyuncu için sahada bir yer vardır" ifadelerini kullanmıştı.


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