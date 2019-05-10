Mesut Özil’in İspanyol taraftarlara yaptığı 'sus' işareti maça damga vurdu

Arsenal'in Valencia'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 19 yıl sonra finale yükseldiği maçta Mesut Özil, taraftara tepki gösterdi. Arsenal'in Galatasaray'a penaltılar sonucunda kaybettiği 2000 finalinin ardından UEFA'da ilk kez finale çıktığı maçta Özil'in bu hareketi maça damga vurdu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 62. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı. Oyuncu değişikliği esnasında Valencia taraftarları, Mesut Özil'i yoğun bir şekilde ıslıklarla protesto etti. Mesut Özil, protestolara karşılık olarak Mestalla tribünlerine 'sus' işareti yaparak kenara geldi. Özil bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı. Maçta %92 pas isabet oranıyla oynayan Mesut, bu kategoride takımının en iyi ismi oldu. Bu pasların %62'si rakip yarı sahasında yapıldı.



