Mynet Trend

Mesut Özil’in İspanyol taraftarlara yaptığı 'sus' işareti maça damga vurdu

Sercan Akkuş Sercan Akkuş
SPOR  | 10.05.2019 08:03 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Valencia'yı 3-1'in rövanşından 4-2 mağlup ederek finale çıktığı maçta taraftarların ıslıklarına maruz kalan Mesut Özil tribünlere 'sus' işareti yaptı. Özil'in bu hareketi gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Mesut Özil’in İspanyol taraftarlara yaptığı 'sus' işareti maça damga vurdu

Arsenal'in Valencia'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde 19 yıl sonra finale yükseldiği maçta Mesut Özil, taraftara tepki gösterdi. Arsenal'in Galatasaray'a penaltılar sonucunda kaybettiği 2000 finalinin ardından UEFA'da ilk kez finale çıktığı maçta Özil'in bu hareketi maça damga vurdu.

1

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, 62. dakikada yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı. Oyuncu değişikliği esnasında Valencia taraftarları, Mesut Özil'i yoğun bir şekilde ıslıklarla protesto etti. Mesut Özil, protestolara karşılık olarak Mestalla tribünlerine 'sus' işareti yaparak kenara geldi. Özil bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol atıp 2 asist yaptı. Maçta %92 pas isabet oranıyla oynayan Mesut, bu kategoride takımının en iyi ismi oldu. Bu pasların %62'si rakip yarı sahasında yapıldı.

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Başkan adayında Che Guavera dövmesi!Başkan adayında Che Guavera dövmesi!
Beckham'ı şoke eden ceza!Beckham'ı şoke eden ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil UEFA Avrupa Ligi arsenal Valencia

En Çok Okunan Trend Haberler

İBB'den 'T.C.' ve 'Atatürk tablosu' açıklaması

İBB'den 'T.C.' ve 'Atatürk tablosu' açıklaması

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Şakalaşan liseli kızların feci sonu!

Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

Tarihi meşe ağacını söken çifte 586 bin dolar ceza

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

Behzat Ç. yeni sezonda büyük sürpriz! O isimler geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Müzikle dolu 10 gün

Müzikle dolu 10 gün

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

Ekrem İmamoğlu ve Şenol Güneş'in güldüren diyaloğu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Ümit Karan'a hapis şoku! Cinsel saldırı...

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hürser Tekinoktay Che Guavera dövmesiyle dikkat çekti

Başkan adayında Che Guavera dövmesi!

Beckham'ı şoke eden ceza!

Beckham'ı şoke eden ceza!

Şampiyonlar Ligi maçında Noussair Mazraoui ve Hakim Ziyech oruçlarını açtı

Maç esnasında oruçlarını açtılar

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yüzme yarışındaki skandal olayda flaş gelişme!

Yarışı kazanabilmek için çocuk sporcuyu iterek denize düşürdü

Yüzme yarışında skandal olay

Liverpool Lionel Messi'ye nefes aldırmadı

Lionel Messi'ye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.