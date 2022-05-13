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Mesut Özil'in yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''

13.05.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye gelirken büyük umutlar bağlanan Mesut Özil, istediği performansı Türkiye'de gösteremeyince kadro dışı bırakıldı. Inter Miami ve Hull City'nin ardından yıldız oyuncuya hiç beklemediği bir yerden teklif geldi. Mesut Özil'in bu teklife ne yanıt vereceği henüz bilinmezken, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i bırakmak için şimdiden hazır olduğu gelen haberler arasında...

Mesut Özil'in yeni adresi şaşkınlık yarattı! ''Küfürler etti''
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe 'nin geçtiğimiz sezon büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği Mesut Özil, Sarı Lacivertli formayla bekleneni veremedi. Yıldız oyuncu son olarak teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılmıştı.

BILD: KRAMPON FIRLATTI, ALMANCA KÜFÜRLER ETTİ

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Almanya'dan Bild'in haberine göre Konyaspor maçında soyunma odasında İsmail Kartal ile tartışan Mesut Özil kramponlarını yere fırlatartak ve Almanca küfürler etti. Bu olay İsmail Kartal ve Mesut Özil arasında büyük krize neden olurken tecrübeli teknik adamın isteği doğrultusunda Mesut Özil kadro dışı bırakılmıştı.

Fenerbahçe'den Mesut Özil'in hangi sebeple kadro dışı kaldığına dair bir açıklama yapılmazken Alman basınında yer alan bu iddia ise yalanlanmadı. Bild'in haberinde Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılarak MLS takımlarından İnter Miami'nin yolunu tutacağı iddia edilmişti.

MESUT ÖZİL İÇİN SÜRPRİZ İDDİA: MEKSİKA

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Mesut Özil için bir iddia daha ortaya atıldı. Foxdeportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir. Haberde Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Querétaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir." ifadesi kullanıldı.

Haberin detayında Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i planlamanın dışında tuttuğu ve son kararın verilmesinin ardından Alman yıldızın Sarı Lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. Mesut Özil için Inter Miami kulübünün en ciddi aday olduğu belirtilirken Hull City'nin de alternatifler arasında yer aldığı iddia edildi.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Mesut Özil iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. (Skorer)


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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