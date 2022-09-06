Mesut Özil kimdir, aslen nereli? Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Başakşehir ile 1 senelik sözleşme imzalayan Mesut Özil'in çıkan iddiaların aksine sezonu turuncu-lacivertlilerde tamamlayacağı ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenildi. Yıldız oyuncunun Başakşehir'den sonraki durağı ise merak konusu oldu. İşte Mesut Özil'in hayatı...

MESUT ÖZİL KİMDİR?

Mesut Özil 15 Ekim 1988; Gelsenkirchen doğumlu, Türk asıllı Alman millî futbolcudur.

Oyun Kurucu mevkinde görev yapan oyuncu, 2006 yılından itibaren Almanya'nın genç millî takımlarında millî takım kariyerine başlayan Özil, 2009 yılından bu yana ise Almanya Millî Takımı'nda oynamaktadır.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda turnuvanın en değerli oyuncusuna verilen Altın Top Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Özil, 2006 yılında doğduğu şehrin bir takımı olan ve Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'e transfer olarak profesyonel futbol kariyerine başladı. Ardından 2008 yılında bir başka Bundesliga ekibi Werder Bremen'e transfer oldu.

Almanya ile 2010 FIFA Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile Ağustos 2010 tarihinde La Liga takımlarından Real Madrid'e transfer oldu. Millî Takım serüveni'ni Almanya ile başlayan Mesut, Almanya'nın genç takımılarında toplam 27 maç oyanmış ve 9 gol kaydetmiştir.

En büyük başarısı ise İsveç’te yapılan Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere'ye karşı oynanan final maçını bir gol, iki asist ile 4-0 kazanmakla olmuştur. Mesut maçın adamı seçilmiştir.Millî takımda 43 maçta 14 gol 19 asist kaydetmiştir.

İlk millî maçını 11 Şubat 2009 tarihinde Norveç Millî Takımı'na karşı oynamıştır.

Dünya Kupası boyunca gösterdiği etkileyici performans neticesinde kupa sonrası Werder Bremen'den Real Madrid'e transfer oldu.

Real Madrid'den sonra Arsenal'e transfer olan Mesut Özil 8 yıl boyunca bu takımda forma giydi. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mesut Özil, Medipol Başakşehir'de forma giymektedir. Ünlü futbolcu, Amine Gülşe ile evlidir.

