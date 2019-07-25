Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da bir restoran çıkışında arabalarını çalmaya çalışan iki kişiye müdahale ederken bıçaklı saldırıya uğradı. İki oyuncu da olayı yara almadan atlattı.

MESUT ÖZİL BASEBALL'DA HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR

KOLASINAC, SALDIRGANLARI SAVUŞTURDU

Mesut Özil ve Kolasinac, Londra'nın kuzeyinde bulunan bir Türk restoranında yemek yediler. Restorandan ayrıldıktan sonra Mesut Özil aracına bindi ve Kolasinac Mesut'un ardından araca yöneldi. Bu esnada kimliği belirsiz iki saldırgan, Mesut Özil'in aracını çalmaya çalıştı.

Bunun üzerine Kolasinac, olay yerine gelerek aracı çalmak isteyen kişilere müdahale etti ve tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay sırasında saldırganların bıçak çektiği ve bu şekilde yıldız futbolculara saldırmaya çalıştığı görüldü.

Haberde yer alan detayda Kolasinac'ın, siyah kask ve eldiven giyen silahlı saldırgana saldırarak büyük bir cesaret örneği gösterdiği belirtilirken, görgü tanıkları tehdit edilen Mesut'un oldukça korktuğunu söyledi.