Mynet Trend

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 25.07.2019 22:42 | Son Güncelleme

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız, korku dolu anlar yaşadı. Daily Mail'in özel haberine göre Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, kimliği belirsiz iki kişi Londra'da bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. Mesut Özil ve Kolasinac, saldırıyı yara almadan atlattılar.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da bir restoran çıkışında arabalarını çalmaya çalışan iki kişiye müdahale ederken bıçaklı saldırıya uğradı. İki oyuncu da olayı yara almadan atlattı.

MESUT ÖZİL BASEBALL'DA HÜNERLERİNİ SERGİLİYOR

KOLASINAC, SALDIRGANLARI SAVUŞTURDU

Mesut Özil ve Kolasinac, Londra'nın kuzeyinde bulunan bir Türk restoranında yemek yediler. Restorandan ayrıldıktan sonra Mesut Özil aracına bindi ve Kolasinac Mesut'un ardından araca yöneldi. Bu esnada kimliği belirsiz iki saldırgan, Mesut Özil'in aracını çalmaya çalıştı.

Bunun üzerine Kolasinac, olay yerine gelerek aracı çalmak isteyen kişilere müdahale etti ve tehdit eden saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay sırasında saldırganların bıçak çektiği ve bu şekilde yıldız futbolculara saldırmaya çalıştığı görüldü.

16505684-7286917-Kolasinac_can_be_seen_taking_on_one_of_the_attackers_who_wears_a-m-22_1564082267584

Haberde yer alan detayda Kolasinac'ın, siyah kask ve eldiven giyen silahlı saldırgana saldırarak büyük bir cesaret örneği gösterdiği belirtilirken, görgü tanıkları tehdit edilen Mesut'un oldukça korktuğunu söyledi.

"MESUT ÖZİL ŞOK OLMUŞ GÖRÜNÜYORDU"

Yemek almak için oralarda olan bir İngiliz vatandaşı, "Aracın yolun ortasında boş bir şekilde durduğunu gördüm, lüks ve ilgi çekici bir araçtı. Mesut Özil şok olmuş görünüyordu, hayatı için koşuyor gibiydi. Motorsikletlinin peşinde olduğunu gördüm, ardından Mesut restorana sığındı, saldırgan kask takmış ve tamamen siyah giyinmiş kişiydi. " dedi.

16505696-7286917-Fellow_Gunners_star_Sead_Kolasinac_was_seen_warding_off_the_atta-m-21_1564082253821

16505714-7286917-image-a-27_1564081779024


PARTNERMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'deMerakla bekleniyordu! Artık Türkiye'de
Beşiktaş resmi siteden transferi açıkladıBeşiktaş resmi siteden transferi açıkladı
Josef İstanbul'da! G.Saray sözleriJosef İstanbul'da! G.Saray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mesut ozil Sead Kolasinac arsenal

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Akılalmaz olay! 'Ucuz altın kampanyası' başlattı ancak...10 saniyede iki bavul altın

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Sıkça görülmeye başladı! Belediye çağrı yaptı...

Çiğ et tabakta aniden canlandı!

Çiğ et tabakta aniden canlandı!

72 yıl sonra ilk! Kırmızı alarma geçildi

72 yıl sonra ilk! Kırmızı alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

Hasan Şaş kendinden geçti! Beğeni yağdı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

'Tecavüz' gecesinin görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 13 yorum
Alçaklar kıskanç ırkçılar
adamı sığdırmadılar çokta efendi bir futbolcu inşallah türkeyede olur bir gün
Geçmiş olsun.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş, Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

Beşiktaş resmi siteden transferi açıkladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza İstanbul'da

Josef İstanbul'da! G.Saray sözleri

G.Saray iddiası! Josef de Souza İstanbul'a geliyor

Bomba patladı! Eski F.Bahçeli...

Falcao'nun eşinden Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım!

Falcao'nun eşinden heyecanlandıran paylaşım

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ural Aküzüm'den Falcao paylaşımı

G.Saraylı isimden Falcao paylaşımı! Taraftardan beğeni yağmuru

Anadolu Efes, Shane Larkin ile 1 yıl daha

Transfer resmen siteden açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.