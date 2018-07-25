Mesut Özil olayı ve sporcuların siyasetçilerle tartışmalı fotoğrafları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafın ardından gelen tepkiler üzerine Alman Milli Takımı'nda artık oynamayacağını açıklayan Mesut Özil gibi. Özil, "Ailemin geldiği ülkenin en yüksek makamına saygıdan" diyerek Mayıs ayında Londra'da Erdoğan ile buluşmuştu. Ancak fotoğraf, bazılarının Özil'in Alman demokratik değerlerine bağlılığını sorgulamasına yol açtı. Özil'i eleştirenler arasında, "futbol ve federasyon Erdoğan tarafından yeterince saygı gösterilmeyen değerleri savunuyor" diyen Alman Futbol Federasyonu da vardı.

Tartışma, sporcuların siyasilerle buluşması ve gülümseyerek çektirdikleri fotoğrafların bir destek gösterisi olarak yorumlanıp yorumlanamayacağı konusunda soru işaretleri oluşturdu. Ancak bu kesinlikle bir ilk değildi.

Muhammed Salah ve Ramazan Kadirov

İlk bakışta sıradan bir el sıkışma gibi gözüküyor, ancak bu fotoğraf Mısır Milli Takımı ve Liverpool'un yıldız oyuncusunun siyasi propaganda amacıyla kullanıldığı suçlamalarını berebarinde getirdi. Salah, insan hakları ihlalleriyle suçlanan Çeçen lider Ramazan Kadirov ile buluştu. İkili geçen ay, Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlıklarını yaptığı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de bir araya geldi. İnsan hakları örgütleri, FIFA'yı Çeçenistan'ı organizasyona dahil etmekle eleştirdi ve fotoğrafı kınadı. Uluslararası Af Örgütü'nden Allah Hogarth, "Ramazan Kadirov, Salah'ı yürüyen bir fırsat olarak gördü. Kadirov'un Çeçenistan'daki otoriter yönetimi kaybedilenler, işkenceler ve yargısız infazlarla dolu" dedi. Çeçen lider ise BBC'ye yaptığı açıklamada, insan hakları sicilini savunmuş ve yargısız infaz haberlerinin "uydurma" olduğunu iddia etmişti.