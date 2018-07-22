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Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2018 22:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda forma giyme şansı bulunuyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:

"Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut."

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mesut ozil a milli takım almanya milli takımı Recep Tayyip Erdoğan

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