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Mesut Özil ve Amine Gülşe evleniyor! Düğüne Erdoğan da davetli

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 07.06.2019 09:45 | Son Güncelleme

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nın kına gecesi sosyal medyaya damga vurdu! Eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün evleniyor. Düğüne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da davetli.

Mesut Özil ve Amine Gülşe evleniyor! Düğüne Erdoğan da davetli

İngiltere'nin Arsenal takımında oynayan eski Alman milli futbolcu Mesut Özil bugün İstanbul'da yapılacak düğünde hayatını eski Türkiye güzeli Amine Gülşe ile birleştirecek. Davetliler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.

Mesut Özil geçtiğimiz Mart ayında manken nişanlısı Gülşe ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düğün davetiyesini takdim ederek, nikah şahidi olması ricasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz Ocak ayında nişanlanan Özil-Gülşe çifti düğün hazırlıkları için bir hafta önce İstanbul'a geldi. İddialara göre düğüne 300 kişi davet edildi ve düğünün yapılacağı otelin gecelik oda fiyatlarının 550 euro-23 bin euro arasında değiştiği söyleniyor.

Erdoğan, nişanlı çifti geçen ay İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlediği iftarda ağırlamıştı. Mesut Özil ve Amine Gülşe iftar sofrasında Erdoğan'ın sağında ve solunda oturmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Mesut Özil ve Amine Gülşe cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

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