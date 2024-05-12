Met Gala kıyafeti çok konuşulmuştu! Yine yaptı yapacağını...

Met Gala 2024'e bazı ünlü isimlerin yarı çıplak gelmesi damga vurdu. Rita Ora, Emrata gibi isimlerin cesur kıyafetleri günlerdir tartışılıyor.

Tamamen şeffaf elbisesi ile gecede boy gösteren Rita Ora gecede kıyafetini kocasına düzelttirince eleştirilmişti.

Galadaki bu anlara sosyal medyada; 'Olacak şey değil', 'Bu elbiseyi kocasının düzelttiğine inanamıyorum', 'Neresini düzeltiyor anlamadım' gibi yorumlar yapılmıştı.

Bu durumu umursamayan şarkıcı yeni pozlarını paylaştı. Yine oldukça cüretkar olan Rita Ora içine hiçbir şey giymediği file elbisesiyle pozlar verdi.



Ora'nın pozları bazı takipçileri tarafından "Teşhircilik" eleştirilerine maruz kaldı.





