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Met Gala kıyafeti çok konuşulmuştu! Yine yaptı yapacağını...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.05.2024 14:26
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Dünyanın en gösterişli moda etkinliği olan Met Gala'da kıyafetiyle ve kocasına kıyafetini düzelttirmesiyle olay olan Rita Ora'dan yeni pozlar geldi. Ora'nın vücudunu sergilediği pozlar olay oldu.

Met Gala kıyafeti çok konuşulmuştu! Yine yaptı yapacağını...

Met Gala 2024'e bazı ünlü isimlerin yarı çıplak gelmesi damga vurdu. Rita Ora, Emrata gibi isimlerin cesur kıyafetleri günlerdir tartışılıyor.

Tamamen şeffaf elbisesi ile gecede boy gösteren Rita Ora gecede kıyafetini kocasına düzelttirince eleştirilmişti.

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Galadaki bu anlara sosyal medyada; 'Olacak şey değil', 'Bu elbiseyi kocasının düzelttiğine inanamıyorum', 'Neresini düzeltiyor anlamadım' gibi yorumlar yapılmıştı.

Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince... Tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Kocası düzeltince...

Bu durumu umursamayan şarkıcı yeni pozlarını paylaştı. Yine oldukça cüretkar olan Rita Ora içine hiçbir şey giymediği file elbisesiyle pozlar verdi.

Ekran Alıntısı
Ora'nın pozları bazı takipçileri tarafından "Teşhircilik" eleştirilerine maruz kaldı.

Vitrin


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