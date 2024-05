Met Gala'ya o anlar damga vurdu! Rita Ora tamamen şeffaf elbisesini boncuklarla kapadı! Elbisesini kocası düzeltti

New York'ta her yıl Metropolitan Museum of Art bünyesindeki Kostüm Ensitüsü'nün yararı için düzenlenen Met Gala yine büyük bir ihtişamla gerçekleşti.

Bu yılki davetin teması "Uyuyan Güzeller: Modayı Yeniden Uyandırmak" olarak belirlenirken ünlüler birbirinden şık ve tartışmalı tasarımlarla kırmızı halıda boy gösterdi.

CESUR TARZIYLA GECEYE DAMGA VURDU

Geceye İngiliz şarkıcı Rita Ora cesur kıyafeti ile damga vurdu. Tamamen şeffaf bir elbise giyen ünlü isim dekoltelerini ise boncuklarla kapattı.

Rita Ora'nın bu tercihi geceye damga vururken elbisesini kocasının düzeltmesi sosyal medyayı salladı.

Fiziğini tamamen açık bir şekilde sergileyen Rita Ora kırmızı halıda zor anlar yaşarken imdadına kocası Taika Waititi yetişti. Ünlü ismin kocası elbisesinin arka kısmını düzelterek ona yardımcı oldu.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Galadaki bu anlara sosyal medyada; 'Olacak şey değil', 'Bu elbiseyi kocasının düzelttiğine inanamıyorum', 'Neresini düzeltiyor anlamadım' gibi yorumlar yapıldı.