Meta, Mac'lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open'ı kullanıma sundu

Meta, Muse Spark Open adlı yeni açık ağırlıklı yapay zeka modelini kullanıma sundu. Şirketin ABD'deki en yetenekli açık ağırlıklı model olarak nitelendirdiği yeni sistem, Apple'ın Mac bilgisayarlarında yerel olarak çalışabilecek şekilde geliştirildi.

816 milyar parametreye ve 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip Muse Spark Open, özellikle karmaşık kodlama işlemleri ve otonom yapay zeka ajanlarının gerçekleştirdiği görevler için tasarlandı. Meta, perşembe günü yayımladığı değerlendirme sonuçlarına dayanarak modelin diğer popüler açık ağırlıklı modellerden daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

MUSE SPARK OPEN İÇİN EN AZ 1 TB RAM GEREKİYOR

Muse Spark Open'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Apple bilgisayarlarında yerel olarak çalıştırılabilmesi. Ancak modelin donanım gereksinimleri oldukça yüksek.

Engadget'ın aktardığı bilgilere göre Muse Spark Open'ı yerel olarak çalıştırabilmek için en az 1 TB RAM gerekiyor. Model, en iyi performansını Apple'ın M5 Ultra çipiyle donatılmış Mac Studio bilgisayarında gösteriyor.

Yerleşik çok modlu yapıya sahip model, yeterli bellek varsa kodlama ve diğer masaüstü görevlerinde önemli bir yardımcı olabilir.

META, YENİ YAPAY ZEKA MODELİNİ FARKLI GÖREVLERDE KULLANDI

Meta, modeli kendi yapay zeka destekli kodlama terminali Muse Code ile eşleştirerek çeşitli otonom iş akışlarında kullandığını belirtti.

Şirketin paylaştığı örneklerden birinde model, bir Mastodon istemcisine yönelik kodlama görevlerinde kullanıldı. Bu süreçte hata düzeltmeleri, yeni özelliklerin eklenmesi ve uygulamanın tamamen derlenmesi gibi görevler gerçekleştirildi.

Muse Spark Open'ın yetenekleri yalnızca yazılım geliştirmeyle sınırlı değil. Meta, modeli profesyonel video düzenleme yazılımı DaVinci Resolve'u çalıştırmak için de kullandığını açıkladı. Yapay zeka modelinin video görüntülerini inceleyebildiği ve kırpma işlemleri gerçekleştirebildiği belirtildi.

META, MUSE SPARK OPEN'I KULLANIMA SUNDU

Muse Spark Open, açık ağırlıklı bir model olarak sunuluyor.

Bu tür modeller, kapalı sistemlere kıyasla önemli maliyet avantajları sağlayabiliyor. Ayrıca kapalı kaynaklı modellerin olanak tanımadığı şeffaflık ve esneklik avantajlarını da sunabiliyor.

Meta, Muse Spark Open'ı çeşitli API platformları üzerinden kullanıma sundu.

Kaynak: TechCrunch