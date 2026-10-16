Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Meta, Mac'lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open'ı kullanıma sundu

Meta, Apple'ın Mac bilgisayarlarında yerel olarak çalışabilecek şekilde tasarlanan yeni açık ağırlıklı yapay zeka modeli Muse Spark Open'ı kullanıma sundu. 816 milyar parametreli model, karmaşık kodlama ve yapay zeka ajanlarının yürüttüğü görevler için tasarlandı. Ancak modeli yerel olarak çalıştırmak için oldukça güçlü bir donanım gerekiyor.

Meta, Mac'lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open'ı kullanıma sundu
Enes Çırtlık

Meta, Muse Spark Open adlı yeni açık ağırlıklı yapay zeka modelini kullanıma sundu. Şirketin ABD'deki en yetenekli açık ağırlıklı model olarak nitelendirdiği yeni sistem, Apple'ın Mac bilgisayarlarında yerel olarak çalışabilecek şekilde geliştirildi.

816 milyar parametreye ve 1 milyon tokenlık bağlam penceresine sahip Muse Spark Open, özellikle karmaşık kodlama işlemleri ve otonom yapay zeka ajanlarının gerçekleştirdiği görevler için tasarlandı. Meta, perşembe günü yayımladığı değerlendirme sonuçlarına dayanarak modelin diğer popüler açık ağırlıklı modellerden daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor.

Meta, Mac lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open ı kullanıma sundu 1

MUSE SPARK OPEN İÇİN EN AZ 1 TB RAM GEREKİYOR

Muse Spark Open'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Apple bilgisayarlarında yerel olarak çalıştırılabilmesi. Ancak modelin donanım gereksinimleri oldukça yüksek.

Engadget'ın aktardığı bilgilere göre Muse Spark Open'ı yerel olarak çalıştırabilmek için en az 1 TB RAM gerekiyor. Model, en iyi performansını Apple'ın M5 Ultra çipiyle donatılmış Mac Studio bilgisayarında gösteriyor.

Yerleşik çok modlu yapıya sahip model, yeterli bellek varsa kodlama ve diğer masaüstü görevlerinde önemli bir yardımcı olabilir.

Meta, Mac lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open ı kullanıma sundu 2

META, YENİ YAPAY ZEKA MODELİNİ FARKLI GÖREVLERDE KULLANDI

Meta, modeli kendi yapay zeka destekli kodlama terminali Muse Code ile eşleştirerek çeşitli otonom iş akışlarında kullandığını belirtti.

Şirketin paylaştığı örneklerden birinde model, bir Mastodon istemcisine yönelik kodlama görevlerinde kullanıldı. Bu süreçte hata düzeltmeleri, yeni özelliklerin eklenmesi ve uygulamanın tamamen derlenmesi gibi görevler gerçekleştirildi.

Muse Spark Open'ın yetenekleri yalnızca yazılım geliştirmeyle sınırlı değil. Meta, modeli profesyonel video düzenleme yazılımı DaVinci Resolve'u çalıştırmak için de kullandığını açıkladı. Yapay zeka modelinin video görüntülerini inceleyebildiği ve kırpma işlemleri gerçekleştirebildiği belirtildi.

Meta, Mac lerde çalışan 816 milyar parametreli Muse Spark Open ı kullanıma sundu 3

META, MUSE SPARK OPEN'I KULLANIMA SUNDU

Muse Spark Open, açık ağırlıklı bir model olarak sunuluyor.

Bu tür modeller, kapalı sistemlere kıyasla önemli maliyet avantajları sağlayabiliyor. Ayrıca kapalı kaynaklı modellerin olanak tanımadığı şeffaflık ve esneklik avantajlarını da sunabiliyor.

Meta, Muse Spark Open'ı çeşitli API platformları üzerinden kullanıma sundu.

Kaynak: TechCrunch

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandıSamsung Galaxy F70 5G’nin özellikleri ve çıkış tarihi açıklandı
Honor Win2 Geekbench’te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlarHonor Win2 Geekbench’te ortaya çıktı: İşte aldığı puanlar

Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka MacBook Meta mac Muse
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.