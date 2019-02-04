Metabolizmayı hızlandıran 10 besin

Üzüm

Yaş üzüm, diğer meyvelere göre kalori bakımından biraz daha yüksektir. Ancak ölçülü olarak tükettiğinizde tokluk hissi verir. Kuru üzüm, yaş üzüme göre daha az kalori içerir. Her gün bir avuç tüketebilirsiniz.

Armut ve elma

Lif kaynağıdır ve su oranı yüksektir. Bu iki meyve sindirim sistemini destekler ve zayıflamayı kolaylaştırırlar. Diyet listelerinin vazgeçilmezi elma ve armutu siz de öğünlerinize dahil edebilirsiniz.,

Kereviz, havuç ve domates

Açlık hissettiğiniz an havuç, kereviz ve domatesi çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu 3 sebze sağlıklı aperatiflerdendir. Üstelik kalori oranları da son derece düşüktür.

Salatalık

Su içeriği boldur ve midede geniş yer kaplar. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz!

Karpuz

Su içeriği yüksek olan gıdalardan biri de karpuzdur. Kalori oranı düşüktür ve tok tutma özelliği vardır. A ve C vitamini yönünden zengindir. Midede geniş yer kaplayarak doygunluk hissi verir.

Yeşil çay

Yapılan çalışmalar yeşil çayın karın yağlarını yaktığını ortaya koydu. Metabolizmayı hızlandıran fitokimyasal içeren yeşil çay düzenli tüketildiğinde iyi bir ödem söktürücüdür.



