YEMEK

Metabolizmayı hızlandıran 10 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.02.2019 10:43 | Son Güncelleme

Bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucu greyfurtun metabolizmayı hızlandırdığı kanıtlandı. İçeriğinin yüzde 90 su oluşu ve potasyum yönünden zengin olmasıyla, kilo vermeyi destekliyor ve yağ hücrelerinin yakımını sağlıyor. Greyfurtun yanı sıra diyetinize katkı sağlayacak 10 besini sizler için derledik, buyursunlar.

Metabolizmayı hızlandıran 10 besin

Üzüm

üzüm

Yaş üzüm, diğer meyvelere göre kalori bakımından biraz daha yüksektir. Ancak ölçülü olarak tükettiğinizde tokluk hissi verir. Kuru üzüm, yaş üzüme göre daha az kalori içerir. Her gün bir avuç tüketebilirsiniz.

Armut ve elma

armut

Lif kaynağıdır ve su oranı yüksektir. Bu iki meyve sindirim sistemini destekler ve zayıflamayı kolaylaştırırlar. Diyet listelerinin vazgeçilmezi elma ve armutu siz de öğünlerinize dahil edebilirsiniz.,

Kereviz, havuç ve domates

kere

Açlık hissettiğiniz an havuç, kereviz ve domatesi çiğ bir şekilde tüketebilirsiniz. Bu 3 sebze sağlıklı aperatiflerdendir. Üstelik kalori oranları da son derece düşüktür.

Salatalık

salatalık

Su içeriği boldur ve midede geniş yer kaplar. Dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz!

Karpuz

karpuz

Su içeriği yüksek olan gıdalardan biri de karpuzdur. Kalori oranı düşüktür ve tok tutma özelliği vardır. A ve C vitamini yönünden zengindir. Midede geniş yer kaplayarak doygunluk hissi verir.

Yeşil çay

yesil cay

Yapılan çalışmalar yeşil çayın karın yağlarını yaktığını ortaya koydu. Metabolizmayı hızlandıran fitokimyasal içeren yeşil çay düzenli tüketildiğinde iyi bir ödem söktürücüdür.


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greyfurt kilo verdiren besinler

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