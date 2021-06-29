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Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da!

29.06.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Beko, forvet Metecan Birsen ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Metecan Birsen, Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, Pınar Karşıyaka'dan ayrılan milli basketbolcu Metecan Birsen ile anlaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, altyapıdan yetişen ve son iki sezonunu Pınar Karşıyaka'da geçiren 26 yaşındaki forvet ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

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2011-2014 YILLARI ARASI FORMA GİYMİŞTİ

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Açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Metecan Birsen'e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 2011-2014 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Metecan, sonrasında Eskişehir Basket, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka'da mücadele etti.

Metecan, Kanada'da düzenlenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde yer alan A Milli Basketbol Takımı'nın kadrosunda bulunuyor.

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