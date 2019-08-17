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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! 17 Ağustos yurtta hava durumu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 17.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde bugün kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı! 17 Ağustos yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak başta Ordu'nun kıyı kesimleri olmak üzere il genelinde gece saatlerine kadar etkili olacak.

Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışların öğle saatlerinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü yağış

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