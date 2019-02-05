Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

sesamos sesamos
HABER  | 05.02.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat için kuvvetli rüzgar ile fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sivas ve Kayseri il geneli ile Nevşehir ve Yozgat'ın güney ve doğu kesimlerinde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, kar örtüsü olan bölgelerde tipi, kar sürülmesi, ulaşımda aksamalar, kar erimeleri gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

(AA)

PARTNERHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakınHerkesin toplandığı bu yol aslında... İstanbul'a bir de böyle bakın
İzmir bu skandalla çalkalanıyor! İğrenç iddiaİzmir bu skandalla çalkalanıyor! İğrenç iddia
İstismarcı babaya 30 yıl ceza!İstismarcı babaya 30 yıl ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji fırtına hava durumu kuvvetli rüzgar uyarı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu dört hastalık yeni ve cinsel yolla bulaşıyor

Bu dört hastalık yeni ve cinsel yolla bulaşıyor

MasterChef'in şeflerine ne oluyor? Bu sefer de o yakalandı

MasterChef'in şeflerine ne oluyor? Bu sefer de o yakalandı

'Herkül', tecavüzle suçlanan 3 kişiyi öldürdü

'Herkül', tecavüzle suçlanan 3 kişiyi öldürdü

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

Erdoğan'ın 'Başakşehir'i ben kurdum' sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Tarihi keşif! TRT ekibi, belgesel çekerken buldu

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı boş meydana konuştu

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

'Tacize hayır' dediler! Takdir-teşekkürden oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuyruğu satırla kesilen eşeğe tecavüz iddiası!

İzmir bu skandalla çalkalanıyor! İğrenç iddia

Kızına cinsel istismarda bulunan babaya en üst sınırdan 30 yıl ceza!

İstismarcı babaya 30 yıl ceza!

Gölcük Gölü'nde bulundu! Görür görmez telefona sarıldılar

Görür görmez telefona sarıldılar

Kahramanmaraş'ta büyük skandal! 100 yıl sonra ilk kez görülmüştü

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü! Büyük skandal

Yüksekova’da kar kalınlığı 5 metreyi geçti

5 metreyi geçti! İş makineleri böyle çalışıyor

Erzurum'da kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Kar hayatı durdurdu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.