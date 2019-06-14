Meteoroloji'den birçok bölge için kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olarak görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Güney ve doğu kesimleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. BURSA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Uşak çevreleri ile Manisa'nın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ADANA °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 28°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS °C, 26°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.