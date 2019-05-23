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Meteoroloji'den birçok bölge için son dakika hava durumu uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmazken, bazı bölgelerde rüzgar ve sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde toz taşınımı bekleniyor. Sabah saatlerinde başlayıp etkisini artırarak devam edecek olan toz taşınımı hadisesiyle birlikte çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey doğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerimizden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Batı bölgelerimizden başlayarak Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Karadeniz’in iç kesimlerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde güneydoğusu ve zamanla Kırklareli ve Çanakkale dışında bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeyinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey batı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve batısında toz taşınımı hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı, çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın dışında bölge genelinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı, çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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