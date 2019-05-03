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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 03.05.2019 07:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den 3 Mayıs'ta beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler geldi. İnternet sitesinden yer alan bilgilere göre, yurdun büyük bir bölümü kuvvetli yağışların etkisinde olacak. Gün boyu sürmesi ve kuvvetli olması beklenen yağışlar dolayısıyla dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EGE

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, orta ve doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Muş çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.


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