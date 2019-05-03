Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Trakya ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, orta ve doğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Muş çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
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