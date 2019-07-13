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Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.07.2019 07:49 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin internet sitesinden hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum ve Kars çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuvvetli olması beklenen yağışlarla birlikte yaşanabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarların genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde, öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

mett

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BURSA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğusunun yüksek kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİVAS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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