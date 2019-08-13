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Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Sıcaklıklar artacak

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 13.08.2019 14:11 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, önümüzdeki iki günlük süreçte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerine çıkacağı belirtilerek, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan açıklamada sıcak hava dalgasının yarın başlayıp cuma gününe kadar süreceği belirtildi.

Cuma gününden itibaren ise sıcaklıkların azalması ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle;

Günün en yüksek hava sıcaklıkların yarın (14.08.2019 Çarşamba) İç Anadolu, İç Ege, Karadeniz'in İç Kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, perşembe günü ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun Kuzeyi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor. İki günlük sıcak hava dalgasının arkasından Cuma (16.08.2019) günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıklarda ani azalışlar ve kuzey kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İki gün boyunca etkili olacak sıcak hava dalgasının oluşturabileceği (özellikle güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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meteoroloji sıcaklık hava durumu son dakika

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