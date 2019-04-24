Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama (24 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara ile Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Batı, güney ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON TEHLİKESİ
Tarımsal faaliyetin olduğu Malatya ve Elazığ çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Isparta çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bartın ve Düzce çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Batı Karadeniz’de 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Kuzey Ege sabah saatlerinde sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğu, zamanla batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
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