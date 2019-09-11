Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.