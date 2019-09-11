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Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.09.2019 07:25 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den iki bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

m

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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