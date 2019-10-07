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Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı! Saat verildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 07.10.2019 13:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Marmara’nın kuzeydoğusu için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji ayrıca İstanbul'da başlayacak yağış için saat de verdi.

Meteoroloji'den İstanbul için 'son dakika' hava durumu uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara’nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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'SARI' ALARM

Meteoroloji'nin resmi sitesinde sarı alarm durumu için, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." ifadeleri yer alıyor.

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SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

Kaynak: DHA


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