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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 9 Eylül yurtta hava durumu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.09.2019 08:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre İstanbul'da bugün yağış bekleniyor. Kentin kuzey ilçelerinde görülmesi beklenen yağışın saat 09.00 – 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! 9 Eylül yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE HEYELAN UYARISI!

Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı… Yağışların saat 09.00 – 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu

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