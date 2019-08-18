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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 18.08.2019 07:58 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 Kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) yağış bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde ise kuvvetli yağış (21-50 Kg/m²) bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Mersin, Osmaniye, Ankara, Karaman, Kırıkkale, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Antalya'nın doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Kırıkkale, Karabük, Çorum ve Giresun çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²), Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarıda bulunuldu.

İL İL BEKLENEN HAVA DURUMU

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu

ADANA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 33°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARDAHAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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