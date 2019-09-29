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Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 29.09.2019 08:34 | Son Güncelleme

Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Rize çevreleri, Trabzon'un doğu ilçeleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Artvin'in Borçka ilçesinde gerçekleşen şiddetli yağışlarla dün dere taşmış ve bazı vatandaşlar mahsur kalmıştı.

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Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde 1 ile 3 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ülke genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Artvin sağanak yağış

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