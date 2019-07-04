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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 4 Mayıs 2019 Hava Durumu

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YAŞAM  | 04.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre; Trakya ve Doğu Karadeniz'de sağanak gök gürültülü yağış beklenirken sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak.

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 4 Mayıs 2019 Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Kaynak: İHA

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meteoroloji genel müdürlüğü sağanak sıcaklık

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