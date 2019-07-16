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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 08:41 | Son Güncelleme

Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Ege Bölgesi'nin iç ve kuzey kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Kırklareli, Edirne çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleriyle Giresun'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji genel müdürlüğü sağanak yağış

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