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Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (Sarı alarm verildi)

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 20.06.2019 13:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trabzon’u sağanak yağış için uyardı. Kent için Meteoroloji'nin sitesinde 'sarı alarm' verildi.

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı (Sarı alarm verildi)

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamalarda Trabzon için sarı uyarı alarmı verilirken, bugün yaşabilecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydetti.

"TEDBİRLİ OLUN" UYARISI

Yapılan uyarıda “Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz (Çorum, Amasya, Tokat, Ordu’nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiği açıklandı.

SARI ALARM NEDİR?

Meteoroloji'nin sitesindeki bilgilendirmede sarı alarm için şu ifadeler yer aldı:

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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meteoroloji genel müdürlüğü sarı alarm trabzon hava durumu

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