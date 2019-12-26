Meteoroloji'den son dakika kar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI Bu geceden itibaren doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. MARMARA Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı EGE Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı DENİZLİ °C, 8°C

Çok bulutlu İZMİR °C, 12°C

Çok bulutlu MANİSA °C, 9°C

Çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Isparta ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı İÇ ANADOLU Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde hafif olmak üzere karlakarışık yağmurlu ÇANKIRI °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinde karlakarışık yağmurlu ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu BATI KARADENİZ Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. AMASYA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TOKAT °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney kesimlerinde kuvvetli olmak üzere, karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.