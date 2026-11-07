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Teyzesinin dolabını düzenlerken milyon dolarlık servet buldu! Değeri 3 milyon doları bulabilir

New York'ta teyzesinin evini düzenlemesine yardım eden bir kişi, dolapta yaklaşık 40 yıldır saklanan milyon dolarlık bir tabloyla karşılaştı. Eski kürk mantoların arkasındaki ahşap kutudan çıkan eserin, dünyaca ünlü ressam Georgia O’Keeffe'ye ait olduğu belirlendi.

Teyzesinin dolabını düzenlerken milyon dolarlık servet buldu! Değeri 3 milyon doları bulabilir
Gökçen Kökden

Olay, New York’un East Village semtinde yaşayan yaşlı bir kadının eşyalarını düzenlemesi için yeğeninden yardım istemesiyle başladı. Evin sahibi, ön dolapta bir Georgia O’Keeffe tablosu bulunduğunu söylediğinde yeğeni önce büyük şaşkınlık yaşadı. Kürk mantoların arkasında bulunan eski ahşap kutu açıldığında, sanatçının imzasını taşıyan ve oldukça iyi korunduğu belirlenen eser gün yüzüne çıktı.

Teyzesinin dolabını düzenlerken milyon dolarlık servet buldu! Değeri 3 milyon doları bulabilir 1

“Near Abiquiu, New Mexico I” adlı tablo, O’Keeffe tarafından 1930 yılında yapıldı. New Mexico’daki Lobo Peak manzarasını betimleyen eserin, sanatçının aynı bölgeyi konu aldığı üç çalışmalık serinin ilk parçası olduğu düşünülüyor. Christie’s, uzun yıllardır kamuoyunun karşısına çıkmayan tablonun 17 Kasım 2026’daki müzayedede 2 ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulabileceğini tahmin ediyor.

3 BİN 800 DOLARA SATIN ALMIŞTI

Tablonun geçmişi 1963 yılına kadar uzanıyor. Eser, sahibinin yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle annesi tarafından hediye edildi. Ailenin verdiği bilgilere göre tablo, O’Keeffe’nin Manhattan’daki temsilcisi Downtown Gallery’den 3 bin 800 dolara satın alındı.

Eser, yaklaşık 20 yıl boyunca dairenin duvarında sergilendi. Ancak 1980’lerin ortalarında eve gelen bir misafirin tabloyu fazlasıyla dikkatli incelediğini düşünen sahibi endişelendi. Bunun üzerine resmi orijinal kutusuna yerleştirerek dolaba kaldırdı. Tablonun varlığından ailenin diğer üyelerinin bile haberdar olmadığı belirtildi.

VARLIĞI YALNIZCA ESKİ BİR FOTOĞRAFTAN BİLİNİYORDU

Teyzesinin dolabını düzenlerken milyon dolarlık servet buldu! Değeri 3 milyon doları bulabilir 2

Georgia O’Keeffe tablosunun sanat tarihi açısından önemi yalnızca yüksek değerinden kaynaklanmıyor. Eserin varlığı, şimdiye kadar büyük ölçüde 1931 yılında çekilen siyah-beyaz bir fotoğraf ve sanatçının katalog kayıtlarındaki kısa bilgiler sayesinde biliniyordu.

Benzer serinin ikinci tablosu New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi koleksiyonunda bulunuyor. Üçüncü eser ise 2018 yılında Christie’s tarafından düzenlenen müzayedede 8,41 milyon dolara satılmıştı.

Dolaptan çıkarılan kayıp tablo, 7-17 Kasım tarihleri arasında Christie’s New York’taki ücretsiz sergide görülebilecek. Ardından 17 Kasım’da gerçekleştirilecek 20. Yüzyıl Akşam Müzayedesi’nde satışa sunulacak.

Yaklaşık 40 yıl boyunca kürklerin altında saklanan eserin hangi fiyata ulaşacağı şimdiden merak konusu oldu. Sanat dünyasının gözü şimdi, milyon dolarlık bu sürpriz keşif için verilecek son teklife çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd yaşam
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